〈台股盤後〉生技股仍是殺盤重心 量縮收小黑

台股今 (20) 日以小跌 7.02 點或 0.06% 以 12174.54 點作收，跌破 10 日線，生技股仍然是殺盤重心，不過資金移轉也推升金像電 (2368-TW)、宏碁 (2353-TW) 等個股漲停，但分析師認為，現階段台股應保守看待，避免追高。

台股今以 12205.25 點小紅開出，最高 12221.33 點，最低 12065.8 點，收盤小跌 7.02 點或 0.06% 以 12174.54 點作收，市場成交值為 1743.29 億元，為 6 月 15 日市場新低量。

就權值股表現，台積電 (2330-TW) 收小跌、大立光 (3008-TW) 上漲 15 元收在 4010 元表現最強勢，力守紅盤與 4000 元大關，鴻海 (2317-TW) 則受到立訊收購緯創 (3231-TW) 昆山廠利空襲擊，股價表現疲弱，收盤下跌 1.2 元或 1.36%。緯創收盤下跌 2.85 元，或 7.96%。

類股來看，生技、電子與半導體股今日持續弱勢，其中生技族群包括中天 (4128-TW)、合一 ()、杏國、杏輝、亞諾法、順藥、高端疫苗、永昕、逸達、ABC-KY 等，股價表現走疲。

不過高價股展現護盤力道，矽力 - KY()、力旺 ()、祥碩 () 早盤走弱，但尾盤買盤介入拉抬。

證券分析師黃漢成說，今日防疫股由恆大 ()、康那香 () 等為先鋒，成吸引買盤指標，也造成生技股跌停家數減少；目前台股高檔震盪的格局將不變，但切忌追高。