台股要站穩12200點大關 三大效應為關鍵

美股周四全面收黑，不過，在台積電法說會展望正向之下強力支撐起台股今 (17) 日行情，加權指數收漲 23.82 點、收在 12181.56 點。聯邦投信指出，現在台股盤勢呈現良性類股輪替，強勢股如自行車、IC 設計等產業已反映第二季、第三季利多出盡，資金轉往至水泥、紡織、製鞋等先前相對弱勢的產業。目前台股有撐，要挑戰 12200 點，主要關鍵在於疫苗、經濟力與轉單等三大效應。

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，近期資金隨著美國大選趨勢靠攏，由於目前拜登贏面聲浪高，已開始出現資金轉向拜登注重的綠能產業，包括風力發電、燃料、電池等產業個股。整體而言，美股動向將決定台股未來格局變化。

現階段而言，美國近期局勢將帶動台股維持正向發展，周鉦凱進一步分析，從疫情面來看，新冠肺炎疫情雖反反覆覆，但世界各國正強力研發疫苗，預計最晚第三季就可以有新疫苗上市，新冠肺炎將轉為流感化；另從經濟面來看，由於 Fed 維持對資金市場寬鬆，加上油價處於低檔，美國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率僅 0.6%，生產成本正在低水位階段，有利於帶動未來經濟成長；除此之外，過去一個月美中貿易戰持續升級，可預見第三季及第四季將會因為轉單效應爆發，帶動台廠業績上揚。

短期而言，周鉦凱認為，投資人可樂觀預期台股後市不會有大幅回檔，台股指數數次挑戰 12200 點，短線看似無法一口氣突破，但由於 7、8 月為除息旺季，銀行或壽險等長線資金將傾向轉買高股息股票以美化獲利狀況，將為股市帶來強力的資金支持；此外，現階段國安基金喊話持續挺台股，短期雖有震盪但無礙後勢；長線而言，建議投資人聚焦半導體、蘋概股、電動車、綠能、高股息概念股等相關族群，逢回檔時即可布局。