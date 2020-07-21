

◆盤勢分析

1. 週一美國科技股重磅財報週來襲，新冠疫苗試驗利多消息不斷，華爾街情緒高漲，亞馬遜領漲尖牙股，特斯拉創新高，那指、費半續刷歷史新高，終場美股四大指數漲幅介於 0.03%~2.51%；科技五大巨擎漲勢凌厲，亞馬遜 + 7.93%；蘋果 + 2.11%；Alphabet+3.10%；AMD+4.40%；特斯拉 + 9.5%；台積電 ADR+0.74%。

2. 週一台股以小漲開出後，早盤在電子、生技類股賣壓湧現下，大盤由紅翻黑，雖一度大跌 115 點，但仍守住萬二關卡，隨後在台積電走高，及防疫、生技、PCB 等族群拉抬下，指數一度翻紅，終場加權指數以小跌 7.02 點的 12,174.54 點作收，跌幅 0.06%，成交金額 1749.65 億元。三大法人合計買超 50.55 億元，外資買超 44.05 億元、投信買超 6.42 億元、自營商買超 0.09 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，有利指數整理並守穩月線。

(2) 均線：小幅跌破 5 日線，未正式跌破 20 日線前指數仍有創高機會。

(3) 技術指標：KD 死亡交叉後，K、D 開口持續擴大，K、D 值若跌破 50，整理時間恐拉長。

4. 櫃買指數下跌 0.37%，收在 162.25 點，出現 T 字型 K 線，有機會展開反彈，若能反彈站回 5 日線，短線轉強，支撐約 159 點附近，壓力為 165.8 點附近。

5. 觀盤重點：從 7/7 至今的 10 個交易日，加權指數處於 12,028~12,320 點的箱型整理格局，類股輪動快速，成交量從 2775 億元縮小到 1749 億元，整理或近尾聲，未出現爆量長黑跌破 20 日線前，偏多操作為宜。

6. 經濟部統計處昨（20）日發布 6 月外銷訂單為 410 億美元，創歷年同期新高，年增 6.5%，已連四紅，主要受惠於半導體接單非常強勁，表現優於預期；今年訂單表現「五不窮、六不絕」，順利帶動第 2 季訂單由負轉正。經濟部對 7 月外銷訂單仍相對樂觀，預期新興科技需求不淡，且國際疫情持續蔓延，遠距商機持續成長，有利資通訊及電子產品的接單。此外，6 月以來國際鋼價、油價逐漸上漲，使得低迷已久的傳統貨品接單止跌，經濟部統計處長黃于玲表示，若此趨勢能延續，則 7 月外銷訂單可望連五紅。

7. 曜越（3540）應主管機關要求，公布 5 月單月自結損益，公司自結單月稅後純益 6,100 萬元，每股稅後純益 0.86 元，較去年同期巨幅成長 1,620％；累計曜越今年前五月每股盈餘 1.21 元，遠遠超過過去十年年度獲利平均數，由於 6 月營收持續大幅度成長，曜越第二季的獲利有看頭。

8. 法人圈盛傳，緯創 (3231) 出售昆山廠予立訊後，大陸去美化升級到「2.0」版，紅色供應鏈將加速併購台廠，標的鎖定半導體族群、蘋果供應鏈，不少案件已是「正在進行式」，預期將有四、五件紅色供應鏈收購台企的案例將在未來一季陸續宣布，溢價幅度二成起跳，有望掀起相關個股新一波比價行情。

9. 台股昨（20）日震盪守穩 10 日線 12,166 點，近期出現雜音的伺服器概念股，在提前拉回整理後，吸引法人逢低承接，金像電（2368）、華擎 (3515) 等強勢股領先創波段新高，成為多頭關注焦點。

