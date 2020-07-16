台積電熄火 台股跌破5日線 下跌45點收12157點

台積電法說會前股價震盪走跌，大立光、聯發科等電子股同步熄火，拖累台股今 (16) 日走勢，一度回測 12100 點關卡，儘管傳產股努力撐盤，但法人觀望氣氛濃厚，終場指數下跌 45.11 點或 0.37%，收在 12157.74 點，跌破 5 日線，成交量縮至 1975.82 億元。

台積電法說會將在今日盤後登場，但股價開高走低，中止連 5 日創高的態勢，終場下跌 1.5%，收在 357.5 元；相關供應鏈帆宣、盟立、精測、漢唐等，股價也同步震盪走跌。

其他權值股方面，鴻海逆勢走揚，股價來到近 6 個月新高；聯電也因與中芯的比價效應獲資金挹注，大漲近 4%；大立光則弱勢盤整，守在 4000 元整數關卡；聯發科持續遭法人調節，股價跌 1.6%，終場沒能守住 600 元大關；日月光投控、廣達也都在盤下震盪。

高價股部分，股后矽力 - KY 一路平盤附近震盪，終場以 1750 元平盤作收；祥碩、信驊互有漲跌；譜瑞 - KY 因 mini-LED、USB4 等趨勢看好，持續受資金青睞，股價大漲逾半根停板，重回 1100 元之上。

半導體、電子族群今日普遍震盪走跌，拖累大盤走勢；傳產類股扛起撐盤重任，抵禦賣壓，其中紡織、塑膠、橡膠、玻璃等族群表現最為強勢；生技類股呈現兩樣情，合一翻紅曇花一現，終場硬是吞下第 5 根跌停，懷特、台微體則亮燈漲停。