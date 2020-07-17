台股12200點得而復失 台積電撐場周線連5紅 小漲23點收12181點

在台積電法說報喜帶動下，台股今 (17) 日早盤一度上漲百點，重新站上 12200 點關卡，但隨著獲利了結賣壓出籠，傳產跌幅擴大，生技股更成為殺盤重心，指數一度翻黑，在台積電穩盤支撐下，終場仍上漲 23.82 點或 0.2%，收在 12181.56 點，周線連 5 紅，成交量為 1987.7 億元。不過櫃買指數成殺盤重心，大跌近 4 %。

台積電昨日法說釋出正向展望，多家外資紛紛上調目標價至 4 字頭，今日股價開高走高，強勢大漲近 3%，終場收在 367 元，市值重返 9.5 兆元之上。此外，因 5G 及高效能運算需求強勁，台積電上調今年資本支出至 160-170 億美元，相關設備供應鏈股價也受到拉抬，包括信紘科、京鼎、盟立、帆宣等。

其他權值股方面，鴻海今日持續走強，終場上漲 0.4%，收在 88 元，續創波段新高；大立光仍呈弱勢盤整，終場跌破 4000 元整數關卡；聯電、台達電、可成等同步震盪走低；金融族群表現相對有撐，兆豐金、國泰金、富邦金等皆在盤面上表現。

高價股部分，指標股聯發科漲逾 1%，守在 600 元之上；股后矽力 - KY 及祥碩股價持續走軟；信驊重挫 6%；譜瑞 - KY 也跌近 3%。IC 設計股表現相對弱勢，系微、力旺、瑞昱、聯詠、原相、創意、致新等跌勢都相當重。

生技股今日殺聲隆隆，合一連吞 6 根跌停，中天、亞諾法、國光生、高端疫苗、杏國、生華科、永昕、基亞等新藥股也都落入跌停，此外，紡織、造紙、橡膠等傳產族群賣壓也相當沉重，半導體及電子類股為撐盤要角。