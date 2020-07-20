〈台股盤中〉生技、電子成殺盤重心 一度跌逾百點 回測萬二支撐

台股今 (20) 日以小漲 23 點開出，隨後生技、電子類股賣壓湧現，多檔更觸及跌停，大盤由紅翻黑，一度大跌 115 點，最低跌至 12065 點，回測萬二支撐，預計今日成交量約 2000 億元，與前一交易日相當。

觀察權值股表現，蘋概三王大立光表現最強勢，力守紅盤與 4000 元大關，台積電則開高走低，在平盤附近整理，鴻海則受到立訊收購緯創工廠利空襲擊，股價同步表現疲弱，大跌近 3%，接連失守五日線、十日線，和碩也有 4% 跌幅，緯創更重挫逾 9%，壓抑大盤走勢。

高價股則漲跌互見，千金族群表現續弱，譜瑞 - KY 大跌逾半根跌停板，面臨千元關卡保衛戰，祥碩跌破所有短天期均線，跌幅近 5%，信驊、矽力 - KY 則下跌約 2%；緯穎與精測今日則因跌多上漲，漲幅分別達 3%、2%。

以類股來看，生技、電子與半導體等類股今日表現弱勢，其中，生技醫療族群上市櫃一共多達 14 檔跌停，包括中天、合一、杏國、杏輝、亞諾法、順藥、高端疫苗、永昕、逸達、ABC-KY 等，全數亮燈跌停，成殺盤重心。

電子與半導體方面，先前漲多個股持續修正，世芯 - KY、訊芯 - KY 下跌近半根跌停板，帆宣、盟立、京鼎等也有逾 3% 跌幅。

台股近日來到 30 年新高，加上全球二次疫情爆發疑慮再起，指數面臨修正壓力，不過，由於各國持續實施 QE 政策，市場資金充沛，低接買盤力道強勁，短期仍可布局未來展望較佳族群，如 5G、HPC 等個股。