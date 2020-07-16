台股量縮跌破5日線 三大法人賣超79.05億元

美股周三全面收高，但台股今 (16) 日在台積電、大立光、聯發科等電子權值股領跌下，一度回測 12100 點關卡，終場指數下跌 45 點，失守 5 日線，收在 12157 點，三大法人合計賣超 79.05 億元，其中外資賣超 71.62 億元。

加權指數終場下跌 45.11 點或 0.37%，收在 12157.74 點，成交量縮至 1975.82 億元。觀察籌碼面，外資轉為賣超 71.62 億元；投信持續買超 14.79 億元；自營商則賣超 22.22 億元，三大法人合計賣超 79.05 億元。

台積電法說會登場，但今日股價開高走低，中止連續 5 日創高的態勢，終場下跌 1.5%，收在 357.5 元；大立光也呈現弱勢盤整，守在 4000 元整數關卡；鴻海則逆勢走揚，股價來到 87.6 元，創近 6 個月新高。

其他權值股方面，聯電獲得資金青睞，大漲近 4%；國巨、台達電股價也相對有撐，皆小漲作收；台塑四寶方面，台塑化大漲近 2%，台塑、台化、南亞皆收漲。聯發科則持續遭法人調節，終場下挫 1.6%，跌破 600 元大關；日月光投控、廣達也都在盤下震盪。

聚陽 6 月獲利繳佳績，獲外資看好調高目標價，激勵股價續揚，大漲 2%，同時帶動紡織股王儒鴻比價向上，勁揚逾 3%，中低價紡織股也獲得買盤青睞，宏洲、東華亮燈漲停，遠東新、南染、宏遠、聚紡、利華等也都在盤上表現。

台泥昨日公告擬以 13.66 億元公開收購信昌化，未來信昌化將下市，受利空消息影響，台泥今跌逾 2%，亞泥及東泥同步走弱，水泥類股為今日盤面最弱勢的傳產股。

生技族群互有漲跌，合一、中天早盤一度打開跌停，但翻紅僅曇花一現，終場雙雙吞下第 5 根跌停；亞諾法也持續跌停。懷特、台微體、亞獅康 - KY 則亮燈漲停，環瑞醫、健亞、醣聯、永日等漲勢相當強勁。

法人指出，國安基金決議繼續護盤，盤勢仍是多方控盤，但台股連二日拉回，顯示有獲利了結賣壓出籠，短線支撐可觀察「萬二」大關，待量縮拉回再找買點。