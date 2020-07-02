〈房產〉住展風向球連兩月亮黃藍燈 北台灣推案量增加議價空間降

市調機構針對北台灣新建案市場分析的住展風向球，6 月分數來到 33.7 分，較 5 月增加 0.5 分，連四個月上揚，續創今年以來新高，而對應燈號連續兩個月站穩黃藍燈，住展指出，該現象意味著近期新建案市場表現穩健，來客數不減且議價空間降低。

在住展風向球六大構成指標中，6 月預售屋推案量、廣告批數、議價率等三分數上揚，成屋供給量分數下滑、來人組數與成交組數則持平。住展研發長何世昌表示，今年來房市逐漸脫離疫情陰霾，沉浸在資金氾濫的盛宴當中，「賣方市場」的趨勢更為明顯。

何世昌指出，從疫情爆發到現在，國內房市產市場可以說是「幸福來得太突然」。縱使就業市場持續惡化，經濟成長率預測值也屢遭調降，但目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，房價與市況完全與基本面背離。

由於市況穩定不墜，業者推案信心激昂，北台灣新推案量持續湧現，統計 6 月開賣的新建案推案量逾 700 億元，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市就有士林「全陽豐會」與「達麗陽明大苑」、大同「宏國大道城」（D 區）、中山「首泰城人之美」與「匯泰鴻」、大安「國美青田」、南港「閱讀中研」；而新北市 - 板橋「高妍植」、新店「台信城易迅」、三重「欣世代 - 世紀館」、「聯上大喜」、「麗捷花園廣場」與「新大欣」、新莊「雅朵花園」與「炎洲 THE ONE」、「家泰家悅」；桃園市 - 桃園「福鄉至美」、「國泰川青」和「亞昕向陽」等案。

同時，6 月新成屋則降至約 700 戶，案量達 15 億元以上的指標建案為新北市 - 汐止「富鼎科技大樓」、新莊「竹城新大阪」。

同時，研判因受到市況持續走揚的激勵，新建案整體議價空間正快速下降當中，導致議價率分數已連續兩個月走高，代表建案售價越來越硬，消費者的殺價空間變得更小。