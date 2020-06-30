〈房產〉第二季北市商辦空置率急升 房東強勢漲租

由於市場新增供給持續釋出，加上疫情衝擊辦公室租賃需求，商仲業者指出，此舉導致今年第二季台北市中心辦公室空置率上升至 5.11%，相較上季增加 1.21 個百分點，更 2018 年第一季以來，相隔 2 年多來首度出現空置率走升的狀況，租金漲勢持續。

不過，高力國際認為，至年底前將就現有量體持續去化，空置率可望穩定降至 4.5%；而國內疫情和緩，企業營運逐漸回復正常；在新增供給有限下，2020 年底前市場租金應可穩定走揚。

高力國際最新調查指出，本季因新增供給、企業遷出或縮編，及暫緩既有租賃計畫等三大因素，導致頂級大樓空置率上升至 7.47%，相較第一季約 2.69%，增幅約 4.78 個百分點。進一步探討其餘各級辦公室空置率，出現全面上升情形，是自金融海嘯後，相隔十餘年再度出現各級辦公室租賃需求小幅下修。

由台北市各分區來看，因中壽台北學苑落成導致民生敦北商圈新增 1.55 萬坪辦公室空間，空置率從第一季的 7.97% 直接攀升至第二季的 12.09%；其餘多數商圈則因為疫情影響導致租客搬遷或縮編，空置率也出現微幅上升的趨勢。

不過，高力國際資深執行董事楊慧明強調，第二季租金漲勢依舊，未受到疫情影響，各級辦公室全面上漲，仍以頂級大樓租金漲勢最大，季漲幅約 2.41%、年漲幅更達 4.47%。進一步調查各主要商圈辦公室租金走勢，並未見到跌勢，多數呈現上漲格局，仍為房東主導市場的態勢；其中信義區租金單季漲幅仍達 1.52%，並不受租戶遷出或縮編影響。高力國際預期整體平均租金仍持續上漲，預估接下來兩季漲勢將持續，到年底推估平均租金可上漲至每月每坪約 1950 元。

同時，高力國際預估 2020 年所釋出之新增供給總共 1.7 萬多坪：包括已經全棟預租的新星興業、以及選擇自用的中壽台北學苑總部。至於，2021 至 2023 年的往後三年，新增供給則預估有高達 5.8 萬坪，其中有半數位在信義區。根據高力國際調查，預計明年新增供給的辦公室共有 4 處，包括元大一江街總部約 3300 坪、遠雄大巨蛋約 1 萬 220 坪、富邦長春段 1 萬 40 坪、全球希望廣場約 4603 坪等，2023 年則有兩處包括富邦人壽的 A25、約 27 萬坪，以及國壽松江路案約 3150 坪。

針對未來辦公室租賃市場變化，高力國際分析，南港辦公大樓自 2021 年將陸續投入市場，所幸目前南港區內空置率亦僅 5.1%，在目前市場需求旺盛支撐下，南港區明年釋出之新大樓，應可順利去化。