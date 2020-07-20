資金回流債市發燒 法人看好三大產業債市潛利

在美國聯準會大手筆購債挹注下，帶動債市谷底反彈，對於有意切入債市的投資人，投信建議，下半年布局，可鎖定高品質複合債，並以醫療、公共事業與電信等防禦型產業為核心。

根據統計，3 月底以來到 6 月底止，債市信用利差持續擴大，其中美國投資等級債券信用利差已從今年初的 400 基本點，大幅降至 160 基點，雖然高收益債市反彈速度起初較為溫和，但近期緊縮幅度也加快。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍建議，展望下半年，建議持有高品質環球複合債基金，以其中的防禦型產業為布局核心，可因應市場波動，另外也能掌握高收益債投資機會，是低利環境下能持續追求收益。

從資金面來看，施羅德投信指出，近幾週債券基金出現資金回流，主要是因為信用利差持續快速緊縮。隨著成熟國家市場無風險收益率處於歷史低檔水準，預期資金持續流入的情況應會支撐債市表現。

在投資等級債市中，今年第 1 季時，約有 1160 億美元債券被降評至高收債，其中不乏大型發行公司，例如福特汽車和西方石油公司，所幸第 2 季起，這些被降評的「墮落天使」債券量已明顯下降至 210 億美元。

林良軍分析，從 2002 年及 2009 年的經驗來看，BBB 級企業債指數中，墮落天使債券違約率分別達到 16%、13% 的高峰，但目前違約比例僅為 4%，如果過去數據能作為參考的話，意味著還有約 2500 億到 3500 億美元債的降評空間，恐依舊會對高收債市場產生衝擊。

林良軍進一步指出，考量到降評和違約仍將持續發生，以高品質環球複合債做核心投資，還是主要策略，目前企業債的價值面仍處於物美價廉具吸引力的水準，收益率更達到近幾年未見的高檔水平，相對其他資產類別，更具投資吸引力。