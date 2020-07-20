三大優勢吸睛 短期高收益債券看俏

全球疫情再度惡化，美中關係緊張亦干擾市場情緒，市場避險情緒升高，景順投信指出，金融海嘯過後，全球經濟不確定性出現結構性上升，然而短期高收益債券卻表現相對持穩，並具三大優勢，可望在市場波動之際，作為兼具收益與低波動的部位配置。

優勢一：好時機

景順投信指出，由於油價下跌與新冠疫情衝擊，高收益債券目前的信用利差已來到歷史第三高，也是利差第三次突破一千個基本點，僅次於 2002 年安隆案，以及 2008 年金融海嘯。此外，美國聯準會首度買進非投資級債券，把近期在新冠肺炎疫情衝擊下債信突然被降到非投資級等級的「墮落天使債」，納入企業債券收購計畫，現在進場正是好時機！

優勢二：歷經多次市場考驗

根據 Bloomberg 統計，在金融海嘯底點出現前，全球高收益債券指數已連續下跌 18 個月；但短期高收益債券指數的最大下跌僅在 6 個月內完成，且恢復期間與一般全球高益債券指數類似，顯示短期高收益債券波動時間短，復甦力強。

相對於全球高收益債券，短期高收益債券復甦力道強

資料來源：Bloomberg。全高收採用 LG30TRUH 指數，短高收採用 H26975US 指數

優勢三：能見度高

景順投信指出，殖利率的高低隱含投資風險，短期債殖利率皆稍低於長天期債，有利於風險管理並降低違約率。

景順全球優選短期高收益債券基金採全球布局，有六成布局成熟國家市場、四成布局新興國家市場，可高度分散風險外，透過短天期的債券來參與不同經濟與產業的成長，能降低許多長期性的不確定因素，而較短的存續期，可大幅降低利率風險，提供的下檔保護及波動度皆優於一般高收債，適合持有高收債或新興債過度集中的投資人、偏好低波動但期望收益再高一點的投資人。

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv20-0252