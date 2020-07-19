政策作多資金炒熱高收益債 留意下半年三大變數

第 2 季在全球央行貨幣政策強力挹注下，帶動資金回流高收益債市場，法人提醒，目前多數債券長期評價便宜，具一定投資吸引力，但需留意美國總統大選、疫情變化與美中對峙等三大變數。

根據統計，第 2 季美國高收益債基金共吸引 421 億美元資金淨流入，而先前因疫情引發公司債發生違約、信評調降和墮落天使的數量增加等情形也有改善現象。

聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修．謝爾頓 (Matthew Sheridan) 表示，隨著經濟逐漸解封、邁入復甦，加上油價反彈降低相關債券發生違約或降評的可能性，高收益債券市場有望回歸常軌。

謝爾頓指出，在基本面逐漸回穩的環境下，美元計價的公司債表現將有機會優於公債。以高收益債券為例，目前彭博巴克萊全球高收益債券指數價格為 91.6，低於自 2009 年以來的長期平均水準 99.0，高收益債券評價面相對便宜，對於投資人而言較具吸引力。

法人指出，比較全球央行對市場資金挹注力道，聯準會在疫情爆發後快速注入流動性且規模更勝金融海嘯，聯準會也表示在短期之內若經濟復甦，不會急著升息回收資金，言下之意就是寬鬆的貨幣政策還會維持一段時間，而這將有利於公司債後市表現。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，歐美第二波疫情態勢日趨嚴峻，加上市場擔憂企業獲利是否會跟上金融資產表現，以及美國總統大選、美中摩擦問題等多項變數仍未消失，隨時可能對金融市場帶來干擾。

但謝佳伶認為，美國因經濟韌性強、企業體質相對穩健及政府救市政策規模大，仍是布局時可相對看好的市場，尤其是低景氣循環相關產業像是支援服務、電信等有望在市場下行階段展現較佳韌性，建議可關注相關產業的短天期高收益債，藉由與其他債種存續期較短的債種搭配，降低因公債殖利率震盪帶來的波動，並聚焦現金流較穩定企業債可提供的席收報酬，降低資產波動並追尋收益。

聯博投信表示，受疫情影響，對於新興市場債券投資人來說，須謹慎觀察違約風險並挑選標的，建議可挑選夏普值較高，並可提供持續票息收益的標的。由於美元計價的新興市場債相較於新興市場當地貨幣債有更好的夏普值，代表能以較小的波動，掌握較佳的報酬潛力。

展望後市，謝爾頓認為，影響債市主要取決於三項關鍵因素，包括：11 月美國總統選舉、疫情對於美國市場的實質影響，包含美國消費者個人收入是否回升，以及就業市場反彈幅度，另外，第二波疫情對美中對壘的影響，將會增添更多地緣政治的不確定性。