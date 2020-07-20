長期多頭：疫情增溫+美中緊張 美股恐見20-30%崩跌

華爾街長期多頭 Edward Yardeni 自 3 月 23 日美股反彈以來，首次開始懷疑上漲能否持續。

Edward Yardeni 上週五 (17 日) 受訪時表示，美國新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增，以及與中國的緊張關係重新加劇，可能帶來新的風險，從而引發美股 20-30% 的崩跌。

Edward Yardeni 表示，經過前一波融漲，現在美股股價已經不便宜，在此同時，美國並沒有像亞洲及歐洲部分地區，做好經濟開放及社交距離的平衡，以最大程度減低疫情爆發的傷害。

先前，Yardeni 對美股多頭信心十足，當聯準會 3 月底採取前所未有的措施，以保持華爾街和經濟運轉時，他告訴投資人，一波 V 型復甦正在展開。

他原本預期，經濟將趕上市場的上攻表現，並指出，有許多積極因素助漲，其中最重要的，是不要和美國聯準會作對。而一些經濟數據也表現的很強勁，指標反彈狀況良好。

不過，Edward Yardeni 如今擔心，不斷變化的情勢，可能會傷害持有部位多數為美股的投資人。

Edward Yardeni 警告，各州經濟的重新開放可能轉壞，在 5 月和 6 月在經濟方面得到的所有好消息，甚至包括失業人數，都是脆弱的。

Edward Yardeni 指出，更重要的是，美國與中國之間的衝突日益加劇，而且具有潛在再次升級的危險。

Edward Yardeni 認為，美國長期牛市不變，但仍需為所有狀況做好準備。保護方案之一，是將目標轉向疫情獲得控制的地區，如中國、日本及歐洲。