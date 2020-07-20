專注核心業務 傳eBay擬出售旗下分類廣告業務

外電報導，知情人士在週一 (20 日) 表示，美國店商巨頭 eBay(EBAY-US) 計畫將該公司的分類廣告部門出售給挪威線上廣告集團 Adevint，兩家如今正在進行深入商談。

知情人士表示，eBay 為重新關注核心市場業務，自 2 月初以來便開始尋求出售分類廣告業務。此筆交易價格尚不清楚，但預計該業務的交易售價將在 80 億美元左右或更高，並且雙方公司可能最早在今日達成協議。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，大多數國家 / 地區正面臨長期的封鎖和社交隔離等防疫措施，消費者也逐步改變他們的購物習慣和行為，對線上市場的需求激增。

eBay 分類廣告部門主要在加拿大、歐洲部分地區、非洲、澳洲和墨西哥開展國際業務。該公司的平台允許用戶在當地社區發布商品和服務。去年，該部門的營收為 11 億美元。分類廣告部門是該公司繼去年出售 StubHub 票務部門後，核心業務以外最後剩下的業務之一。

Adevinta 目前掌握著 16 個國家 / 地區的數位市場，在歐洲、南美和墨西哥的部分地區都有重要業務。通過收購 eBay 的廣告業務，Adevinta 計畫擴展在歐洲最大經濟體德國的業務。

據 eMarketer 的數據顯示，疫情爆發前，來自實體店面的銷售額佔美國總體零售額的 80% 以上。但是，隨著疫情促使零售線上化，在今年第二季，電子商務零售額佔總體零售額的佔比已升至 22.9%。