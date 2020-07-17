疫情攪局 家族辦公室Q1資產跌幅逾一成 近半數擬提高房地產配置

根據瑞銀調查，今年首季受疫情影響，家族辦公室平均最高資產跌幅 13%，45% 的家族辦公室打算提高房地產配置，45% 也計畫增加成熟市場的股票配置，38% 則希望新興市場股票配置。

調查指出，26% 的家族辦公室規劃在未來 2 到 3 年內降低現金比重，但考量黃金避險功能且可能長期受益，45% 的家族辦公室表示將增加貴金屬配置。

另外，有 77% 的家族辦公室都表示有投資私募股權，69% 將其視為回報的關鍵驅動因素，而考量新冠肺炎大流行引起的經濟混亂，市場對於私募股權收益的期望有所下降，僅 51% 受訪者預期私人投資帶來的回報將高於公共建設投資。

瑞銀表示，受訪的家族辦公室基於風險控管，打算將投資組合重新調整，超過 77% 的家族辦公室表示，其投資組合表現從今年初到 5 月止的各自目標基準相符，甚至更勝目標基準。

調查指出，超過 55% 的家族辦公室在 3 月到 5 月對投資組合重新調整，以維持長期配置，67% 的家族辦公室表示其中期觀點並未改變，但大部分正因應宏觀經濟及市場變化，對投資組合作出戰術性變動，家族辦公室具有強大的風險管理，並善用市場失調的情況來獲得更高的回報。

瑞銀財富管理環球家族辦公室主管 Josef Stadler 表示，現階段金融市場是有史以來最波動時期，家族辦公室的表現與其他投資者有所差異，某個層面上，使得家族辦公室採取制度型方針謹慎的資產配置策略。