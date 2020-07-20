日本6月出口年減26.2% 上半年出口年減15.4%

日本財務省週一 (20 日) 公布 6 月貿易統計初值，出口額報 4 兆 8620 億日圓、年減 26.2%，連續 19 個月較去年同期出現減少。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，日本出口持續出現大幅衰退。

截至今年 6 月，日本出口已連續 4 個月出現 2 位數的年減率，不過降幅已較前 (5) 月的 28.3% 出現改善。而當月份的貿易收支報 2688 億日圓的赤字、連續 3 個月出現入超，也大幅遜於《路透社》所統計的市場預測中位數 358 億日圓赤字。

日本 2020 年 6 月貿易收支 (圖片來源：日本財務省)

以國家地區來看，日本 6 月份對中國市場的出口額報 1 兆 2430 億日圓、年減 0.2%。同數據在肺炎疫情嚴峻的 3 月時下挫到年減 8.7%，減幅在後來 3 個月就逐漸縮小。半導體製造裝置等持續減少，但是銅金屬等非鐵金屬出現 71.8% 的增加，汽車也出現 18.8% 的增加。可觀察到中國經濟活動的重啟，有反映在相關數據上。

同期對美國出口報 7246 億日圓、年減 46.6%，減少幅度較前 (5) 月的年減 50.6% 出現改善。日本主要出口產品的汽車年減 63.3%。

同期對歐盟 (EU) 出口報 4337 億日圓、年減 28.4%。

日本 6 月份進口報 5 兆 1309 億日圓、年減 14.4%，連續 14 個月較去年同期出現減少。由於日本國內的能源需求減少，從阿拉伯聯合大公國 (UAE) 等國家的原油進口年減 71.8%、影響很大。自德國進口的汽車也下滑了近 7 成。.

此外，日本 2020 上半年出口額報 32 兆 3642 億日圓、年減 15.4%。在美中貿易戰尚未歇息前，全球又傳出肺炎疫情，都是對日本出口造成打擊的主要原因。也是金融海嘯後，事隔 10 年所出現的最嚴重下挫。