德勤：半數英國大企業認為 業績到明年後半才會恢復疫情前水準

全球四大會計師事務所之一的德勤 (Deloitte) 週一 (20 日) 表示，英國半數的大型企業認為，業績要到 2021 年的下半年才會恢復到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情前的水準。

《路透社》週一 (20 日) 報導，德勤每季會針對企業財務長為對象來實施調查，根據週一 (20 日) 所公布的最新報告，有 49% 的英國大型企業預測，要到 2021 年的下半年才有辦法恢復到肺炎疫情前的事業水準。

另外有 33% 的企業財務長預測，在 2021 年的上半年就有可能恢復，也有 10% 的比例認為在目前已經恢復。

該項調查總共以 109 名的企業財務長作為調查對象，於 6 月 26 日至 7 月 8 日期間實施。

德勤表示，雖然企業在僱用、投資，以及資產負債表的風險擴大展望方面抱持悲觀看法，但是已經沒有上回的調查結果要來得悲觀。

德勤首席經濟學家 Ian Stewart 指出「大型企業們預期，營收要回到新冠肺炎疫情前的水準需要耗費時間。」

對於英國企業的財務長而言，其他風險因素，正潛藏在新冠肺炎的陰影下。

而另一方面，由英國製造業所組成的業界團體「Make UK」，週一 (20 日) 呼籲英國政府，關於將在 10 月底到期的薪資補助措施，希望可以考慮針對主要行業來延長 6 個月。

Make UK 執行長 Stephen Phipson 指出「就當前的時間點而言，產業界要出現 V 字型恢復的可能性低。」為緩和僱用減少所造成的影響，Phipson 認為有必要針對主要戰略部門來延長薪資補助制度。