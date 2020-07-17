特斯拉6月中國新車註冊成長3成 創最佳單月表現

受惠於中國新冠肺炎疫情逐漸緩解下，特斯拉 (TSLA-US) 在中國新車註冊輛 6 月創下紀錄，據中國汽車資訊網數據顯示，特斯拉 6 月中國新車註冊量達 14976 輛，較前月大幅成長 32%，創下特斯拉單月最佳表現。

中國電動車市場在經歷了兩年緩步復甦後，特斯拉在這期間也不斷站穩腳步，尤其上海超級工廠開始量產後，交貨速度提升也使特斯拉在中國競爭力提昇不少。

據中國汽車協會統計，截至 6 月止，特斯拉新車註冊已達 49761 輛，以銷售量來看，目前特斯拉電動車銷售已占電動車市場的四分之一，使他廠逐漸望其項背。

對此，Piper Sandler 分析師 Potter 更預估，直至 2025 年，特斯拉中國出貨量有望達 400 萬輛，預估市佔率為 7%，並上調特斯拉股價至 2322 美元。

然而，電動車的潛在市場也已成為原先各大汽車大廠的首要目標，除了須面對受政府支持的在地品牌蔚來汽車 (NIO-US) 外，還需面對 BMW、賓士 (Mercedes-Benz) 與 Daimler 等大廠的步步進逼。

特斯拉在中國市場的成功，也驅使華爾街樂觀預估未來特斯拉在中國的銷量將會超越美國本土，以及電動車市場潛力等因素使其成為特斯拉今年迄今股價翻漲 3 倍的部分原因，其也同時正式超越日本 Toyota 集團，成為汽車業中市值最高之企業。