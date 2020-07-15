目標2322美元！分析師讚特斯拉：自駕軟體利潤豐厚 未來車子賠售也賺！

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 大幅調升特斯拉目標價，自 939 美元躍升至 2322 美元，主張「其軟體有大商機，且股票獲利速度較預期快速。」

特斯拉週二上漲 1.32%，收 1516.80 美元。特斯拉股價光過去一個月股價就飆升 60%，遠勝大盤表現，同期 S&P 500 漲幅僅約 4%。

雖然特斯拉今年迄今股價飆升近 260%，且已經是 2010 年 IPO 價格的 88 倍之高，但 Potter 仍表示他「鐵了心要緊跟特斯拉。」

「雖然交車量是我們調升近期估計的關鍵驅動力，但軟體是我們調升 DCF 為主的目標價最大的驅動力。」

「特斯拉指出，如果有更多顧客選擇採購該公司全自駕 (FSD) 軟體，那麼公司毛利率有可能超過 30%。」這會讓特斯拉在年底前創下營業利潤約莫 25% 上下的紀錄。

「即使只有一半的顧客選購 FSD，由於 FSD 套件的利潤豐厚，我們認為，到 2030 年代左右，特斯拉可能就可以用成本賣車，或者根本低於成本來賣車，還能實現更高的營業利潤。」

德國法院判定特斯拉自動駕駛功能「廣告不實」

然而，雖然 FSD 功能大獲分析師青睞，但行政司法體系卻不見得買單。

最新消息指出，德國慕尼黑法院判定，特斯拉的自動駕駛系統功能誤導消費者。

該案控方為非營利組織反競爭保護中心，他們指控特斯拉對消費者的承諾不實，要求禁止特斯拉在德國的廣告內容中提到「自動駕駛的全部潛能」、「內含自動駕駛」等字句，其銷售網站也不得標註這類文句。

控方律師提到，「德國甚至尚未有用於城市內自動駕駛的法律框架。此外，其他功能也不像廣告中那樣發揮。」

本案仍可上訴，特斯拉未即時回應置評請求。