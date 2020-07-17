快買！亞馬遜今年迄今漲逾60% 分析師列出多項看漲理由

在新冠疫情推波助瀾下，擁有雲端運算和電商兩大領域優勢地位的亞馬遜 (AMZN-US) 股價似乎沒有退縮的跡象，今年迄今漲幅已超過 60%。

由於亞馬遜本月底將公布財報，華爾街開始更仔細研究亞馬遜的股價走勢和季度財報。在公布上一季 (3 月底止) 財報時，亞馬遜表示可能將全部獲利花費掉，部分用於 Covid-19 檢測和安全性相關的項目。

分析師的普遍預期是，亞馬遜 6 月底止的一季營收 807 億美元、每股獲利 1.34 美元，但華爾街預期範圍高低落差廣泛。

Stifel 分析師 Scott Devitt 週四重申亞馬遜的「買進」評級，同時將目標價自 2600 美元大幅調升至 3300 美元，其研究報告指出，「亞馬遜是疫情引起的消費者購物行為轉變潮下的主要受益者。」

「重啟經濟的速度比預期放緩，有利於亞馬遜對上傳統零售商的競爭地位，並讓近期轉變的消費者行為更有可能變成永久習慣。」

Devitt 上修其長期估計，但也指出「短期間的投資增加，以及安全性相關的成本可能會縮限利潤的上升空間，因為該公司增加了倉庫和物流能力，以應對訂單量增加的情況。」

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 週四同樣重申了其「增持」評級，同時將目標價自 2800 美元調升至 3450 美元。

Nowak 主張有 4 大理由更加看漲亞馬遜：

他已上修對亞馬遜電商業務成長的估計，以反映美國電商產業整體成長加速的情形。 亞馬遜在美國以外地區的電商業務成長也加速。 預期亞馬遜廣告事業加速。 看好亞馬遜高利潤業務的成長，包括 AWS、廣告和 Prime 訂閱，這些可推升獲利率。

Nowak 表示，亞馬遜仍是他的首選，且強勁的營收和獲利成長可持續推動多年的股票表現，即使某些收益倍數受到壓縮。