市值近3300億美元 特斯拉擠下寶潔 躍升全美市值第十大企業

特斯拉股價週一 (13 日) 再飆新高，市值更攀升至 3210 億美元，擊敗寶潔公司 (P&G)，躍升為全美市值第十大的企業，隨著估值不斷攀升，越來越多投資人看好特斯拉將達成進入標普 500 指數的門檻。

繼上週五 (10 日) 股價創歷史新高後，截至台北時間週二 (14 日) 凌晨 0 時許，特斯拉 (TSLA-US) 再漲 11.35%，至每股 1720 美元，今年累計漲幅已突 200%。

根據 FactSet 數據，美東時間週一 (13 日) 早盤，特斯拉市值來到 3210 億美元，超越寶潔成為全球第十大市值的公司。

特斯拉股價週線圖 (圖：Investing.com)

除了第二季電動車出貨量大超預期，特斯拉上週宣布，備受矚目的「電池日」大會 (Battery Day) 將於 9 月 22 日在加州費利蒙 (Fremont) 工廠舉行，預計大會上將發表低成本且長壽命的最新電池技術。

投資人預計特斯拉本月 22 日發布第二季財報時，將連續第四個季度實現盈利，首次連四季獲利將成為特斯拉進入標普 500 指數的重要門檻。

儘管利好消息不斷，長期以來，特斯拉估值以及創辦人馬斯克 (Elon Musk) 的作風充滿爭議，包含《Bear Traps Report》編輯 Larry McDonald 在內等部分人士主張，特斯拉近期漲勢並非受到基本面推動，而是受到投資人對其納入標普 500 的樂觀預期，而競購股票所產生的結果。

此外，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 汽車分析師 Adam Jonas 上週也表示，特斯拉宰制產業的日子已屈指可數，他將特斯拉股票評級定於「減持」(underweight)，目標價為 740 美元，較上週五收盤價低 52%。

不過，市場上看多特斯拉的聲音也不少，JMP Securities 分析師 Joe Osha 近期發佈報告預計，特斯拉年營收將在 2025 年達到 1000 億美元，根據財報，特斯拉 2019 財年營收僅 246 億美元。

儘管抱持樂觀態度，Osha 將特斯拉目標價定於 1500 美元，仍低於當前市場交易價格。根據 FactSet 數據，目前華爾街對特斯拉的最高目標價為 1525 美元，平均目標價則僅 805 美元。