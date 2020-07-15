德州點頭！特斯拉將砸11億美元蓋工廠換減稅1470 萬美元

德州特拉維斯郡 (Travis) 已表決通過，授予特斯拉 (TSLA-US) 至少價值 1470 萬美元的稅務減免，以換取特斯拉在奧斯汀機場附近建造一座新的汽車工廠，並最終僱用數千名勞工。

特斯拉提議要建造下一個「超級工廠 (Gigafactory)」的地點是奧斯汀綠色開發區。特斯拉仍須購入該處土地，估價約 500 萬美元，另外至少還要花費 11 億美元才能建造該工廠，完工後預計將生產特斯拉電動皮卡 Cybertruck。

特拉維斯郡政府官員週二在公開會議上討論此提案，接著以 YouTube 直播方式進行公開聽證會。當地學區 Del Valle ISD 上周已投票通過特斯拉的計畫，贊成者多半表示希望為自己或他們的孩子帶來就業和收入。

今年 2 月，德州勞工委員會公布，特拉維斯郡有 19342 名失業者，當地失業率 2.6%，但隨後因新冠疫情爆發情形日益嚴峻，5 月失業人口達 81466 人，失業率 11.6%。

特斯拉的加州 Fremont 工廠雇員約莫 1 萬人。特斯拉已書面承諾，餐飲服務和看守工作者最低工資為時薪 15 美元，但特斯拉沒有承諾在該地區創造大量高薪工作，批評者就認為，特斯拉設廠後造成當地房價上升、住房供應趨緊、租金上漲，但特斯拉提供給低技能工人的工資，並不足以支應這些費用。

另外，批評者也攻擊特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 對防疫工作輕慢的態度，以及不顧當地政府衛生命令，強行令 Fremont 工廠復工的行為。