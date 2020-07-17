台積電Q3財測、資本支出優預期 11家機構齊看好目標價逾400元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 第 2 季財報優預期，第 3 季財測、資本支出優於外資預期，各大外資均調升台積電目標價，多家外資將目標價由「三」字頭上調至「四」字頭，僅 5 家目標價不到 400 元，最高價仍為先前亞系外資喊出的 500 元，包括本土法人與外資共 11 家機構目標價喊至超過 400 元。

台積電第 2 季財報、第 3 季財測，均優於外資預期，且外資原先認為，今年資本支出將持平或下修，但台積電在法說會上，上調今年資本支出 10 億元，由 150-160 億美元上調至 160-170 億美元，出乎市場意料。

台積電強調，增加的資本支出將用於先進製程，但未透露是哪一項先進製程節點或技術。外資認為，台積電上調今年資本支出，顯示對明年需求展望更為樂觀，預期越趨強勁的 5G 手機需求將是主要驅動因素，且新增的資本支出主要將用於 5 奈米製程，高效運算、CPU 委外代工等訂單都是潛在動能。

外資認為，台積電第 4 季 7 奈米營收不會受到華為出口禁令影響，其他客戶訂單需求將能補足華為產能缺口，且在 5G 手機、5G 基地台與高效運算動能強勁下，第 4 季整體營收將優於市場預期的持平第 3 季。

對於先進製程進度，台積電也說，3 奈米進度順利，目標 2022 年下半年量產。外資認為，台積電 3 奈米製程進入量產的速度，稍微落後先前的 7 奈米與 5 奈米先進製程。

也有外資認為，台積電雖然在 5G 與高效運算驅動下，包括超微與 Mac 晶片、AI 加速器、遊戲機等訂單拉升，且今年物聯網與車用電子先進製程應用需求基期也相對較低，但明年恐無法繼續出貨華為，加上輝達、高通部分訂單轉至三星代工，估台積電明年營運成長幅度將不如預期強勁。

台積電 ADR 周四早盤下挫，最重跌超過 2%，盤中翻紅走揚，終場小漲 0.8%，收在 66.59 美元，也激勵台積電今 (17) 日台股開盤，股價開高走高，重回昨 (16) 日失守的 5 日線，盤中最高強漲逾 3%、站上 369 元，逼近歷史新高價 370 元。