台幣連連升破29.5元 三個理由楊金龍防線仍可守住

即便台股指數今 (17) 日仍處在高檔震盪，台幣強漲態勢不停歇，盤中最高來到 29.455 元，升值 1.41 角，升幅仍是主要亞幣中最大，但並未升破昨日的高點，法人認為，在央行積極態度下，加上國際熱錢匯入力道略見緩和、以及 7 月領息後部分外資仍會匯出等因素，29.5 元防線已趨於堅實。

台幣今以 29.58 元、升值 1.6 分開出後，盤中均處在強升格局，最高來到 29.455 元。

觀察主要亞幣，台幣升值仍達 0.35% 最強勢，日圓小幅升值 0.05% 上下，反觀人民幣走貶逾 0.15%，韓元、泰銖略貶 0.05% 左右。

匯銀人士指出，7 月以來台幣持續偏強，並連連升破 29.5 元心理大關，不過，繼日前創下波段新高 29.34 元後，自 7 月中旬以來多在 29.4-29.5 元附近震盪，且成交值略下滑，反映資金並未積極匯出，但匯入的力道已略轉弱，有利央行持續控穩 29.5 元楊金龍防線。

法人進一步說明，國際清算銀行 (BIS) 最新公布的 6 月台幣實質有效匯率指數 (REER) 連 4 升，並已連 5 個月高於韓元，且兩者間差距更擴大至近 11 年來最大差距，預料央行 7 月將持續積極調控匯市穩定。