美新冠疫情再度惡化 7月密大信心指數低於預期

週五 (17 日) 密西根大學公布了 7 月份的消費者信心指數初值，報 73.2，較 6 月份的 78.1 下滑，且低於市場預估值 79，顯示隨著美國近日來疫情的惡化，壓抑了消費者對於經濟重啟的樂觀預期。

7 月份的消費者信心指數初值下跌了 4.9 點至 73.2，現況指數初值下跌了 3.9 點至 84.2，預期指數初值則下降 6.1 點，報 66.2。

密大信心指數、現況指數、預期指數 (圖：Zero Hedge)

美國新冠確診病例數於近日來大幅攀升，疫情較為嚴重的地區亦宣布暫緩經濟重啟計畫，恐將拖累美國經濟復甦的速度，並再次重創市場信心及消費需求。

此外，根據美國國會的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案 (CARES 法案)」內容，失業的民眾除了可以領取傳統的失業金之外，每星期還可額外領取 600 美元的失業補助，但此政策即將於 7 月底到期，屆時恐將對於消費者的購買能力造成打擊。

密大經濟學家 Richard Curtin 表示，若疫情無法獲得控制，則民眾將難以恢復至正常的生活模式，預期將持續對於經濟造成傷害。此外，若美國國會未能採取更多的刺激方案，則將會進一步衝擊消費者信心，並引發更長期的經濟衰退。

美國消費者對於未來 5 年的經濟前景預期，創下自 2014 年以來最低紀錄，對於個人未來財富的預期、以及對於耐久性產品購買能力的現況，亦呈現下滑的趨勢。

7 月密大信心指數初值的統計期間為 6 月 24 日至 7 月 15 日，密大預計將於 7 月 31 日公布一整個月的指數終值。