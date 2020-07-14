就該一頭栽進雲端！分析師：快買Alphabet、亞馬遜

今年科技股大漲的核心主題就是雲端運算服務採用率快速提升，而這些服務幾乎都源自公共雲營運商的領袖亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)。

瑞穗證券分析師 James Lee 在新研究報告中主張，雲端運算新契約活動已拉回新冠疫情前 85% 的水準，下半年應該還會加速復甦。

Lee 表示，「企業現在越來越迫切遷移至雲端，其重點放在數據庫的管理、網絡安全性和自動化。金融服務和零售等產業的核心垂直需求增加，最令人意外是醫療保健，因為該產業過往在雲端運算上的進展一直落後，但因 Covid-19 疫情產生遠程醫療和病患數據數位化的需求，加速了採用程度。」

Lee 重申對亞馬遜和 Alphabet 的「買進」評級，並將亞馬遜目標價自 3100 美元調升至 3450 美元，將 Alphabet 目標價自 1560 美元調升至 1650 美元。

亞馬遜週一刷下 52 週新高，但午盤失去動力，最終收挫 3% 至 3104 美元；Alphabet 同樣刷下 52 週新高，但午盤失去動力，最終收低 1.74% 至 1512.23 美元。

Alphabet 股價走勢與亞馬遜股價走勢 (綠線)

「我們相信，數據遷移至雲端和數據庫管理 app 的使用程度更高，有利亞馬遜的 AWS 服務，因為亞馬遜具有最大的基礎架構服務、最先進的技術以及用於本機數據庫管理的全面生態系統。」

他提到，零售業的需求增加，對 Alphabet 的谷歌雲端平台有「適度利多」。

「對零售業而言，投資雲端的目標是為了要將零售環境轉型，藉由數位化庫存和自動化付費系統，轉型至可以與純電商一較高下的地位。就醫療保健來說，過去採用度一直落後其他產業，我們相信，由於遠端醫療、顧客關係管理需求以及病患數據庫管理工作的需求增加，這落後的情形近期到了拐點。」