〈財報〉Q2獲利不如預期、Q3訂閱成長疲弱 Netflix盤後暴跌近10%

Netflix(NFLX-US) 週四 (16 日) 盤後公布第二季財報，市場認為本季度最能夠完整反映出疫情的影響，第二季 Netflix 營收超乎市場預期，然而獲利未能達標，且第三季財測中，訂閱數成長力道較預期中疲弱，拖累盤後股價暴跌近 10%。

Netflix 股價 (圖片: Google)

2020 年 Q2 財報 GAAP 關鍵數據：

營收報 61.5 億美元，高於 Refinitiv 平均預期的 60.8 億美元

每股盈餘 (EPS) 報 1.59 美元，遜於 Refinitiv 平均預期的每股 1.81 美元

全球付費訂閱人數淨增報 1,009 萬，優於 FactSet 平均預期的 826 萬

純益報 7.2 億美元，去年同期為 2.7 億美元

2020 年 Q3 財測關鍵數據：

營收預期為 63.3 億美元，略遜於分析師預期的 64 億美元

每股盈餘 (EPS) 預估為 2.09 美元，高於分析師預期的 2.01 美元

訂閱人數淨增長預期為 250 萬，遠低於分析師預期的 527 萬

Netflix 訂閱數成長 (圖片: CNBC)

公司看法：

Netflix 在致股東的信中提到，由於市場逐漸脫離疫情衝擊和社會疏離限制，因此第三季訂閱人數的成長也會放緩；而 6 月份的付費訂閱人數淨增，還包含 Netflix 主動取消的閒置付費訂閱帳戶。

從 Snapchat 到「用戶的睡眠時間」都視為競爭者的 Netflix，如今還將抖音 (TikTok) 列為其競爭對手之一。Netflix 在財報聲明中表示，抖音的成長驚人，顯示出網路娛樂的高流動力。

「我們不再擔心競爭對手，而是繼續維持現有的策略，即在每季度都比同行更迅速改善服務和內容。公司持續強勁的成長，證明這策略的可行和我們在娛樂市場規模。」

Netflix 表示，疫情造成的暫停生產，不會影響其 2020 年原創影片的進度。他們預估，當前的生產停擺會讓更多大作推延至 2021%，讓全年的原創內容總數高於 2020 年。Netflix 計劃透過收購其他節目或電影，來填補其原創內容的不足。

此外，Netflix 還宣布，任命公司內容長 Ted Sarandos 為聯席 CEO。

自由現金流有所改善

第二季 Netflix 營運現金流為 10 億美元，去年同期的 - 5.44 億美元；自由現金流為 8.99 億美元，連續第二個季度為正值，較去年同期為 - 5.94 億美元改善不少。

Netflix 表示，不斷增長的營業利潤率有助於改善其自由現金流，而原創內容的相關支出，則被推遲到 2020 年下半年和明年。展望 2020 年全年，Netflix 仍將營業利潤率目標定在 16%。

Netflix 預計今年的自由現金流將達到損益平衡或正值，但預計明年會再次降至負值。