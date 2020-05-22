罕見！Netflix將取消低度活躍用戶訂閱資格

週四 (21 日) 影音串流大咖 Netflix(US-NFLX) 宣布，將開始詢問過去一年未使用期平台的用戶是否保留訂閱，若用戶無回應，Netflix 將自動取消用戶會員資格。

此舉在收取訂閱年費維生的公司中極為罕見，這一不尋常的行為同時顯示出 Netflix 對忠實客戶群的信心，也可能幫助 Netflix 在眾多新競爭對手中脫穎而出，包括 Disney+、NBCUniversal 的 Peacock 以及 WarnerMedia 即將推出的 HBO Max。

產品創新總監 Eddy Wu 在聲明中表示：「我們將詢問那些訂閱 Netflix 一年來還未曾使用 Netflix 的用戶，是否需要保留會員資格，對任何已經停止觀看 Netflix 超過兩年的人，我們也會這麼做。」

非活躍用戶 (Inactive customers) 將在 App 程式內獲電子郵件中接收到這項調查；若用戶在 10 個月內重新訂閱，仍能擁有取消前儲存的收藏清單、個人資料，觀看偏好選項和帳戶資料。

Netflix 表示，這些不活躍的訂閱戶僅有數十萬名用戶，佔其會員總數 1% 至一半左右，且公司已經將這點納入其財務展望。

疫情導致許多人滯留在家中，促使該公司在過去的一季度中訂閱戶數量激增， Netflix 在第一季度末通報 1.83 億訂閱戶。

Eddy Wu 說：「我們希望這種新方法可以為人們節省一些來之不易的現金。」