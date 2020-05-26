因疫情受益 4月份南韓Netflix訂閱人數創歷史新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，南韓政府在先前祭出居家限制令，經濟活動受到衝擊，不過線上影音串流平台因此受益。根據產業調查機構 WiseApp 在週二 (26 日) 公布的數據顯示，在疫情大流行期間，全球領先的影音串流平台 Netflix(NFLX-US)4 月份訂閱數創下新高紀錄。

WiseApp 的數據指出，南韓上個月的訂閱人數估計達到 200 萬人，總共支付了 439 億韓元 (3,550 萬美元) 的訂閱費用，較 3 月份的 362 億韓元成長了 21%。相較之下，2019 年 4 月份的南韓用戶訂閱人數為 142 萬，而 2018 年 4 月的訂閱人數則僅有 28 萬人。

數據顯示，南韓有 37% 的 Netflix 用戶年齡在 20 歲以下，其次是 30 多歲的用戶占比 25%，40 多歲的用戶則占 19%，其餘則是 50 歲或以上的用戶。

根據來自 Netflix 的數據顯示，在今年第一季度，該公司在全球的新增用戶達到 1577 萬，創下歷史紀錄新高，如今的總訂閱人數已經達到 1.83 億人。其中，有不少的訂閱用戶是在 3 月份時多國因疫情而封鎖後，才進行註冊的。在新冠肺炎疫情爆發前，Netflix 原先預期第一季新增訂閱人數為 700 萬人。

Netflix 的內容長 Ted Sarandos 表示：「我們 2020 年的電影和劇集基本已經拍攝完成，如在正在世界各地區進行後期的製作。」此外，Sarandos 也表示：「事實上我們針對 2021 年的計劃也已經開始，針對 2020 年的影劇內容的時程表，我們也不打算進行太多的調整與變化。」