南韓央行維持利率不變 擔憂經濟表現弱於先前預期

南韓央行週四 (16 日) 維持關鍵利率不變，並下修今年經濟預期，認為經濟萎縮幅度 5 月的預測。

南韓央行理事會一致同意，將 7 天回購利率維持在 0.5%，符合市場預期。為抗擊疫情對經濟的衝擊，自今年 3 月以來，這一利率已下調 75 個基點，來到史上新低。

理事會在決策後的聲明中指出，將維持寬鬆的政策立場，因為經濟的萎縮可能會超過 5 月份所預期的 0.2%。央行表示，儘管隨著防疫措施的限制放寬，消費有所回升，但出口和消費的恢復步伐，將比先前預期的更慢。

基於出口仍是南韓經濟最主要的成長引擎，分析師仍在削減對南韓的經濟預測。

南韓央行一直與政府合作，並擴大流動性，協助遭受疫情打擊的企業，但對債務增加和房地產價格上漲，則保持警惕。央行在聲明中說，家庭貸款出現實質性增長，而全國各地的房價普遍加速。

這也是為何央行維持利率，而不願進一步降息的主因。

南韓渣打銀行 Park Chong-hoon 表示，由於先前的降息提供了充足的流動性，因此房價繼續上漲，這造成進一步降息的可能性不大。

野村控股經濟學家 Park Jeong-woo 認為，南韓央行面臨的挑戰，是保持經濟增長與金融穩定之間的平衡。