華為入選泰國最大電信5G核心網路建設競標

在英國決議禁止華為 5G 設備之際，泰國最大的行動通訊運營商 Advanced Info Service (AIS) 卻表示，公司正為 5G 核心網路選擇供應商，而華為也是該公司 5G 核心網路供應商競標的其中一家公司。

美國當局對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，英國政府也在近日下令至 2027 年將華為設備從該國的 5G 網路中淘汰。不過，泰國雖然是美國在亞洲最老牌的盟友，卻表明不會將華為排除在 5G 網路基礎設施建設之外，但會關注相關安全問題。

除了華為之外，其他參與競標的公司也包括瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞、中國的中興通訊和南韓的三星電子。

AIS 總裁 Hui Weng Cheong 表示，正為 5G 核心網路建設選擇供應商，競標的企業包含來自中國和歐洲的供應商。針對招標項目，該公司均會向 5 家公司提出建議請求，因不想預先做出選擇。

針對未排除華為的問題，Hui 表示，美國對於華為的指控「沒有得到證實」，不過 AIS 也將通過重要且嚴謹的條款，來明確說明供應不應該採取的行動，以保護泰國電信商並防範相關的安全隱患。

AIS 在今年 2 月份獲得了 23 個 5G 頻譜許可證，AIS 更在上周宣布與華為的合作夥伴關係，將銷售華為所生產的 5G 智慧型手機。

Hui 也表示，AIS 計劃在今年於 5G 網路基礎建設上花費高達 450 億泰銖 (14.2 億美元) 的資金，並計劃本月在首都曼谷建設第一座 5G 核心網路。