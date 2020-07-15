新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

華為入選泰國最大電信5G核心網路建設競標

華為入選泰國最大電信5G核心網路建設競標 (圖片：AFP)
華為入選泰國最大電信5G核心網路建設競標 (圖片：AFP)

在英國決議禁止華為 5G 設備之際，泰國最大的行動通訊運營商 Advanced Info Service (AIS) 卻表示，公司正為 5G 核心網路選擇供應商，而華為也是該公司 5G 核心網路供應商競標的其中一家公司。

美國當局對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，英國政府也在近日下令至 2027 年將華為設備從該國的 5G 網路中淘汰。不過，泰國雖然是美國在亞洲最老牌的盟友，卻表明不會將華為排除在 5G 網路基礎設施建設之外，但會關注相關安全問題。

除了華為之外，其他參與競標的公司也包括瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞、中國的中興通訊和南韓的三星電子。

AIS 總裁 Hui Weng Cheong 表示，正為 5G 核心網路建設選擇供應商，競標的企業包含來自中國和歐洲的供應商。針對招標項目，該公司均會向 5 家公司提出建議請求，因不想預先做出選擇。

針對未排除華為的問題，Hui 表示，美國對於華為的指控「沒有得到證實」，不過 AIS 也將通過重要且嚴謹的條款，來明確說明供應不應該採取的行動，以保護泰國電信商並防範相關的安全隱患。

AIS 在今年 2 月份獲得了 23 個 5G 頻譜許可證，AIS 更在上周宣布與華為的合作夥伴關係，將銷售華為所生產的 5G 智慧型手機。

Hui 也表示，AIS 計劃在今年於 5G 網路基礎建設上花費高達 450 億泰銖 (14.2 億美元) 的資金，並計劃本月在首都曼谷建設第一座 5G 核心網路。

延伸閱讀

相關新聞