〈財報〉ASML Q2淨利不如預期 但看好全年仍成長

荷蘭半導體設備製造商 ASML 在週三 (15 日) 公布了 2020 年第二季財報，該公司利潤增長了近 58%，但低於市場預期，不過，儘管面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發，該公司仍預測 2020 年整體將出現成長。

圖片：ASML

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

淨利：7.51 億歐元，高於去年同期的 4.76 億歐元，低於分析師預期的 8.6 億歐元，年增 57.8%

淨銷售額：33.3 億歐元，高於去年的 25.7 億歐元，年增 29.5%

毛利率：48.2%，高於去年同期的 41.6%

ASML 是全球唯一的極紫外光 (EUV) 設備生產商，主要被用於半導體生產，該公司的光刻設備每台價格高達 2 億歐元，被三星和英特爾等半導體製造商用來協助製造晶片。

ASML 第二季財報表現較第一季顯著提升，新增訂單金額 11 億歐元。ASML 執行長 Peter Wennink 在一份聲明中表示，ASML 第二季銷售額達到 33 億歐元，較第一季大增 35%。毛利率也較第一季顯著提升，主要受惠於 EUV 累積裝機管理毛利率的提升，以及 DUV 系統產品組合的優化，第二季 EUV 系統出貨量共 9 台。

Wennink 也指出，公司目前積壓的訂單價值超過 100 億歐元。儘管疫情的爆發正在損害全球經濟，但某些領域的需求比以往任何時候都更加強勁，並表示 2020 年將是該公司成長的一年。

Wennink 表示：「數據流量正在爆炸式增長，這也是我們的客戶所見的，對於數據中心和在家公司相關基礎建設的投資大量增加。」

ASML 預計第三季營收將持續增加，並預估第三季銷售額在 3.6-38 億歐元之間。此外，該公司也對 2020 全年業績目標維持不變。

迄今為止，ASML 的市值在 2020 年激增至 1500 億歐元，股價上漲了 30%，儘管疫情爆發，但仍持續了十年的增長。

由於美國政府對中國的貿易限制，使得 ASML 無法將其最先進的產品交貨給中國客戶，不過，Wennink 表示，美國的限令在短期或中期內不會對 ASML 帶來損害。