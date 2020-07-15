日經：PS5、Oculus VR拉貨潮來了

日本索尼 (6758-JP) 的新一代遊戲主機「PlayStation 5」(PS5) 計畫在年底上市，據傳該公司已向多家供應商表示，零件採購將達到 900 萬台水準。此外，美國 Facebook (FB-US) 的「Oculus」VR 眼鏡生產，也至少將年增 5 成。

《日本經濟新聞》週三 (15 日) 報導了上述消息。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，火熱的宅經濟對於遊戲機等的需求量大增。索尼與 Facebook 也都看準年底假期商機而積極備貨，半導體等電子零件產業也有可能因此受惠。

根據多家零件供應商說法，索尼在疫情嚴峻的 4 月左右，對於 PS5 的計畫審慎看待，曾有消息傳出生產台數將落在 600 萬台。然而依照目前的消息來看，PS5 的生產計畫最多將增加約 5 成。

2013 年 11 月上市的 PS4，在 2014 年 3 月底前的銷量達到 750 萬台。而未上市的 PS5 遊戲主機，也相容 PS4 的遊戲軟體，並將推出 2 款價格帶不同的機種。這個戰略也應該是為了讓 PS5 能迅速普及，以廣納旺盛的遊戲需求。

然而，也有某家供應商的高層指出，部分原因也可能是為了預防年底購物旺季時的供應量不足，事先確保有足夠庫存。索尼對於《日本經濟新聞》的相關提問，則是不表示意見。

Facebook 也向供應商們下達通知，表示 VR 眼鏡「Oculus」的今年產量至少較去年增加 50% 至 200 萬組。

Facebook 的 VR 眼鏡「Oculus」 (圖片：AFP)

疫情為宅經濟帶來盛況，遊戲主機及軟體銷售暢旺。例如任天堂 (7974-JP)Switch 主機的供貨短缺已持續多時，還有 3 月 20 上市的 Switch 遊戲軟體「集合啦！動物森友會」在截至 6 月，光是盒裝版就在日本賣出逾 500 萬套。

在遊戲產業帶動下，美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 也在 6 月底的財報說明會中說道：「新遊戲主機將會加速半導體需求。」透露心中期待。

此外，美國微軟 (MSFT-US) 的 Xbox Series X 主機也預計在年底推出，還有蘋果 (AAPL-US) 在今年稍晚也可能推出首款 5G iPhone，各方需求都可望對半導體及電子業界提供強力支撐。