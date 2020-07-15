黑田：日本景氣狀態嚴苛 須持續進行資金調度支援

日本央行週三 (15 日) 決定維持基準利率於 -0.1% 不變、並維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變，日本央行總裁黑田東彥也在同日金融政策決定會議後的記者會上，就目前經濟情勢等表示意見。

黑田東彥在記者會中提到日本景氣「處於集為嚴苛的狀態」，認為在後半年將緩緩的走向復甦，還有「在全球性的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響殘留下，恢復步調也將相當和緩。」

黑田總裁強調，日本央行 3 月過後所作出的決定，在企業資金調度援助及市場安定化的措施方面，與日本政府的經濟對策同時作用下出現效果。

除此之外，他還說道：「會注視新冠肺炎的影響，有必要時會毫不猶豫的採取更進一部的貨幣寬鬆措施。」具體對策包含「長短期利率的更進一步調降等種種手段。」

關於當前景氣是否觸底的問題方面，黑田總裁說道：「日本國內經濟在設備投資相對扎實。面對面型式的消費不會完全恢復。物品消費還有生產則是已經觸底。」他也作出補充，認為在先行方面「也沒有樂觀到會認為目前恢復的速度將持續下去。」

在第二波疫情方面，他提到「如同專家所指出的，第二波疫情風險仍然令人擔憂。先進國家除了美國，其他國家的疫情也都沒有再度擴大，也說不上是第二波。在治療藥物及疫苗普及之前，有必要持續關注疫情等。」

關於香港問題所引發的中美對立，則是以「沒有打算在政治問題發表具體言論」一語帶過。

有關疫情對策所衍伸出的「出口論」方面，黑田總裁表示「大幅資金調度支援的必要性若是減弱，日本央行及政府也當然會將目光轉向出口，但目前整體的恢復步調尚緩。資金調度支援也有相當程度需要持續下去。」