廣達伺服器下半年傳統旺季可期 全年維持雙位數成長目標

看好 5G、資料中心發展，代工大廠廣達 (2382-TW) 強攻雲端資料中心商機，資深副總楊麒令表示，今年上半年雖受疫情衝擊，但在宅經濟、資料量不斷上升下，伺服器需求仍保持成長，下半年傳統旺季可期，預期營運將優於上半年，全年雙位數成長目標不變。

楊麒令表示，肺炎疫情造成許多事情遞延，但 5G 建置、資料中心需求未有任何改變，原先估 5G 建置將遞延至少一年，但目前各國運營商持續加快腳步建置，遞延時間可望縮短，訂單能見度最遠可看到明年上半年。

楊麒令進一步指出，今年第 3 季、第 4 季伺服器需求維持高檔，主因是來自資料傳輸量提升，加上影音、AR、VR 應用發酵，廣達雲端客戶平均分散，受單一客戶影響有限，因此下半年傳統旺季可期。

零組件方面，楊麒令表示，疫情確實造成第 2 季供應短缺，但廣達與客戶簽長約，確保至少到年底前供應無虞，受影響程度有限，另一方面，應用在資料中心的 400G 產品，也在今年開始小量出貨。

廣達 6 月在筆電、伺服器帶動下，單月營收達 934.71 億元，月增 0.13%、年增 18.41%，為近 7 個月新高，第 2 季營收達 2702.16 億元，季增 42.02%、年增 9.96%，累計今年前 6 月營收 4604.8 億元，年減 1.41%。