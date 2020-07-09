筆電出貨動能強 廣達、仁寶Q2營收季增逾4成

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收，受惠遠距商機發酵帶動筆電出貨，廣達、仁寶第 2 季營收回溫，季增皆逾 4 成，其中，廣達筆電出貨更較首季成長近 1 倍，展望下半年，業者表示，遠距商機可望延續至第 3 季。

廣達 6 月合併營收達 934.71 億元，月增 0.13%、年增 18.41%，為近 7 個月新高，第 2 季營收達 2702.16 億元，季增 42.02%、年增 9.96%，累計今年前 6 月營收 4604.8 億元，年減 1.41%，

受季底拉貨效應帶動，廣達 6 月筆電出貨量為 520 萬台，月增 10.64%、年增 52.94%，第 2 季筆電出貨達 1450 萬台，較首季近乎翻倍，季增 98.63%、年增 66.67%，累計今年前 6 月出貨 2180 萬台。

廣達表示，第 2 季受惠遠距商機，主打教育市場的 Chromebook 需求暢旺，加上客戶高階機種陸續出貨，帶動整體營收成長，預期第 3 季 Chromebook 需求將延續，第 3 季出貨有機會再優於第 2 季，伺服器也維持全年雙位數成長目標。

廣達董事長林百里日前表示，後疫情時代改變人類生活，預期宅經濟的趨勢將延續，AI、5G 應用逐步發酵，第 3 季訂單很強，第 4 季也樂觀看待。

仁寶 6 月合併營收達 816.98 億元，續站穩 800 億元大關，月減 6.8%、年減 5%，第 2 季合併營收達 2636.53 億元，季增 44.83%、年增 4.46%，累計今年上半年營收 4457 億元，年減 3.74%。

仁寶受部分零組件缺料影響，6 月筆電出貨 400 萬台，月減 4.76%、年減 13.04%，第 2 季筆電出貨 1250 萬台，季增 60.26%、持平去年，累計前 6 月筆電出貨 2030 萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶指出，第 2 季受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體基期墊高，預期第 3 季個人電腦成長幅度有限，非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，則因多屬消費性產品，下半年需求可望明顯回溫。

仁寶預期第 3 季筆電出貨將比第 2 季小幅衰退，回到過往水準，第 3、4 季將回到往年 1000-1100 萬台正常水準，零組件方面，CPU、IC 等關鍵零組件仍有吃緊狀況發生，估到 9 月才會緩解。