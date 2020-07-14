〈5G台南隊〉廣達旗下雲達搶企業專網服務 拚明年貢獻營收

廣達 (2382-TW) 旗下雲端伺服器大廠雲達今 (14) 日發表台灣首部 5G 獨立組網原型機，未來也將進軍 5G 企業專網市場，雲達總經理楊麒令表示，除既有雲端資料中心伺服器、電信合作外，將進一步朝專網布局，預計今年底開始導入，明年貢獻營收，預期 2022 年可望顯著成長。

楊麒令表示，5G 是剛性需求，廣達四年前就開始布局專網研發，預計今年底在總部成立 5G LAB，導入企業專網服務，打造智慧工廠示範場域。

研調機構也估，未來幾年 5G 在企業市場中的年複合成長率將達 40% 以上，其中專網將提升企業市場價值。

楊麒令指出，5G 企業專網服務初期鎖定台灣市場，未來慢慢拓展到歐美、日本等市場，預期今年底就會慢慢導入，明年有機會開始貢獻營收，明顯貢獻要到 2022 年。

雲達日前獲選加入美國 Open RAN 政策聯盟，打入美國 5G 國家隊，今更宣布與台南市府簽署合作備忘錄，打造 5G 垂直場域應用，楊麒令表示，雖然疫情讓全球 5G 發展稍有遞延，但這段時間是練兵的好機會。

雲達目前業務除既有雲端資料中心外，也新增電信設備服務、5G 企業專網等，據了解，隨著三大業務持續擴展，雲達員工數已達近 2000 人，較去年接近翻倍成長，其中有 9 成都是工程師研發人員。