〈黃天牧開講〉REITs爭議不斷 金管會將研究制度是否改革

針對土銀國泰一號不動產投資基金（REITs） 小股東在媒體大篇幅刊登廣告，指稱「遭到基金經理團隊長期霸凌，須訴諸公評」，由於這已是今年第二檔 REITs 發生爭議，金管會主委黃天牧今 (15) 日表示，是否需要制度上的改革，金管會將再研究。

土銀國泰一號不動產投資基金小股東在媒體上大幅刊登廣告，指由國泰人壽所發起的「國泰一號」REITS，將在 7 月 29 日以迴避對外召開實體受益人大會的方式，僅透過書面就要作成有違證交法的決議，把未來包括私募增資等原本應該經由三分之二重度決的決議，改為僅二分之一過半通過的普通決，這種作法不僅傷害小股東的權益，未來更將把台灣的 REITS 市場給玩死。

對於國泰一號的爭議，黃天牧表示，受託機構土地銀行說，今年不會用私募去處理，另受託人或管理機構的績效費用要不要處理，要經 7 月 29 日的受益人大會做決定，報紙上登的訴求，土地銀行也都已有過說明。

其實新光一號 REITs 上個月也險遭清算，外界關切 REITs 制度是否需要調整？黃天牧表示，最近不只這一家，其他 REITs 也有類似受益人有不同意見，會再了解一下大家的共同看法，制度上改革將再進行研究。

目前市場上僅存 5 檔 REITs，是否保留這 5 檔 REITs 不下市？黃天牧表示，下市與否不便評論，交由受益人會議做最後決定，但仍希望市場上有一定商品才能穩定市場發展。