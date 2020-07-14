〈5G台南隊〉廣達旗下雲達攜台南市府 打造5G垂直場域應用

廣達 (2382-TW) 旗下雲端伺服器大廠雲達今 (14) 日宣布與台南市政府、台日等 10 家廠商簽署合作備忘錄，共組 5G 台南隊，發表台灣第一部垂直場域專用的 5G N79 獨立組網原型機，將 5G 技術應用導入公共領域。

台南市長黃偉哲表示，台南將成為台灣第一個將 5G 技術應用在公共領域的城市，未來計畫將 5G 網路，導入機場、車站、工廠、遊客中心等場域，建置服務應用設備。

雲達總經理楊麒令表示，雲達運用與日本樂天電信合作經驗，將雲端虛擬化技術及設備導入，並開發符合企業專網使用，提供新無線電 (new radio) 及核心網路 (core network) 解決方案，優化垂直場域應用。

楊麒令指出，未來與台南市府合作重點將鎖定製造、交通運輸、娛樂展演、農漁養殖等應用，5G 獨立組網技術也是未來企業專網重要根基，目前陸續有廠商、地方政府接洽，年底前可望發表更多合作。

除雲達外，台南市也與思銳科技、亞旭科技、巨曜、安勤、日本 NTT、SOCIONEXT 等技術提供商合作，終端應用方面，則與龍鋒企業、亞弘電、航見科技等合作。

在政院前瞻二期 5G 經費中，台南市陸續爭取國發會、科技部、經濟部等，推動 5G 垂直場域相關應與建設經費 4 年共計投入 55 億元，未來將力拚四大基地落地，包含中央 5G 計畫推動辦公室、資料治理核心基地、道路運具 (IV&V) 資料中心與 5G N79 獨立組網研發中心等。