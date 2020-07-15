盤前財經大事搶先讀2020年07月15日

今日操盤前瞻

日本央行利率決策

美國 6 月工業生產

除權息：聯電、永豐餘、大成鋼、英業達、技嘉、遠百等

制裁中國！川普簽署香港自治法案 終止香港優惠待遇

週二 (14 日) 美國總統川普召開記者會，宣布簽署香港自治法案，並終止香港優惠待遇，回擊中國削弱香港的自治。閱讀全文...

英國宣布：5G 網路停止使用華為設備

《路透社》報導，英國政府週二 (14 日) 宣布，英國確定將在 2027 年之前，將華為設備從英國的 5G 網路中完全移除。閱讀全文...

國安基金退場與否今日揭曉 留意是否引發賣壓出籠

國安基金委員會今 (15) 日將召開第 2 季例會，討論國安基金是否退場？法人認為，台股在資金行情堆砌下站上「萬二」高點，加上國安基金本次「真正」丟錢護盤的耗費銀彈不多，即便退場釋股也不至於引發大規模賣壓。閱讀全文...

〈面板廠 Q3 轉盈〉友達、群創藉垂直整合尋求突圍 可望維持獲利

韓國面板廠年底將退出 LCD 市場，轉攻 OLED 技術，Omida 顯示部門資深研究總監謝勤益表示，韓廠退出後，未來中國廠商將居主導地位，台廠群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 雖然產能相對有限，但近期已開始朝垂直整合布局，加上強攻電競、車用等高階 IT 產品，也可望維持獲利。閱讀全文...

〈房市〉Q3 購屋信心創 7 年來最佳 下半年房市可望持續復甦

信義房屋昨 (14) 日公布 2020 年第 3 季購屋意向調查，受訪者對於未來房價看跌比例降到 32%，大幅收斂一半，且看壞與看好的差距僅剩 3 個百分點，購屋信心是近 7 年調查以來最佳的一次，在自住買盤回流與降息的助益下，下半年房市可望持續復甦。閱讀全文...