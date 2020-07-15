日媒：東京疫情警戒將提升到最高層級

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數持續攀升，最近一週的日均確診人數打破過去紀錄。有日媒報導指出，東京當局要將警戒層級提升到最高階段。

根據日本《朝日新聞》電子版週三 (15 日) 報導，由於東京連日來的肺炎確診增加，當局正打算將警戒層級提升到最高等級，也就是 4 個階段中的「認為疫情正擴大當中」。

《朝日新聞》在採訪東京當局的相關人士後得知消息，上述決定也將在週三 (15 日) 的監控會議中提出。

東京 14 日的確診人數報 143 人，連續 2 天低於 200 人。但是最近一週的日均確診人數在 14 日時達到 173.7 人，高於日前緊急狀態時的最大值 (4 月 14 日、167.0 人)。

根據相關人士說法，專家們提到自 7 月 9 日起有連續 4 天時間，東京的肺炎確診皆超過 200 人，還有感染途徑不明的單週增加比例是上週的近 2 倍之多，這些數據也都受到重視。

有某位東京當局的高層說道：「會向東京都民們呼籲，作更進一步的警戒。」

東京當局會在每週，基於「下一波」警戒呼籲的全新指標，向外界公布專家所作成的現狀分析結果。而上回在 9 日時，雖然疫情較前一週出現惡化，然而評斷結果只停留在警戒層級第 2 高的「認為疫情有逐漸擴大」。