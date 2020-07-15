〈台股盤中〉台積電領軍電子氣盛、生技續修正 一度站上12300點

美股四大指數齊揚助長台股多頭氣勢，台股今 (15) 日開高走高，由權值龍頭股台積點火盤中一度攻上 370 元，帶動電子族群翻紅，包括半導體、電機、光電等躍居買單追捧重心，生技族群則持續面臨修正壓力，盤中指數往 12300 點靠攏，再寫 30 年來新高，預估成交量可望突破 2500 億元。

台積電盤中股價一度漲至 370 元衝上歷史新高，儘管盤中略有拉回，但多頭氣盛仍讓相關族群跟著沾光，設備概念股帆宣、家登、辛耘等股價同步翻紅。

電機族群永冠 - KY 盤中直攻漲停、華城盤中在買單敲進下也大漲逾 7%、亞德克 - KY、亞力也有 3% 到 4% 的漲幅，上銀盤中也有將近 3% 的漲幅。

光電指標股大立光盤中上漲 1.3% 股價穩守 4000 元關卡，相關族群包括瑞軒、元晶、鈞泰、晶彩科、華上股價盤中同步攻上漲停，安集、茂林 - KY、圓展等股價也在買單追捧下翻揚。

散熱族群表現也相對強勁，指標股雙鴻大漲逾 5%，股價站穩 5 日線、月線；奇鋐盤中也大漲 4% 以上，另外，超眾、泰碩也有 1% 以上漲幅，健策、力致股價也同步翻紅。

面板股則受惠於漲價題材，雙虎本季可望轉為獲利，群創、友達股價大漲，群創盤中漲逾 3%，友達也有近 2% 漲幅。

生技族群持續漲多修正，亞諾法股價跌停鎖住，杏輝、ABC-KY 也大跌逾 6% 以上，新藥研發族群中的順藥、合一在賣壓出籠下盤中股價也同步跌停，杏國、亞獅康 - KY、逸達、健亞也因賣壓沉重，盤中大跌逾 5%。

台股今天在資金行情持續加溫下，盤勢由多頭占上風，但逢台指期結算，加上國安基金委員會下午即將開會討論是否退場，攸關多頭氣勢，短線不宜貿然追高。