〈財委會質詢〉台股重回萬點國安基金退場？ 財長：由委員會共同決議

國安基金委員會將在 13 日召開第一季例會，立委關切台股重回萬點後國安基金是否退場？財政部長蘇建榮表示，目前疫情仍不明朗，先前取得授權進場主要是為了超前部署，至於是否退場將尊重委員會共同決議。

立法院財委會今 (9) 日請金管會與財政部就「新冠肺炎疫情銀行業辦理紓困貸款情形」進行專案報告，蘇建榮赴立院備詢時，針對國安基金問題作上述回應。

新冠肺炎引爆全球股災，台股自開紅盤日以來隨美股跌跌不休，從 12000 點高點一路跳水，最低一度失守 8600 點，國安基金委員會 3 月 19 日召開臨時委員會授權國安基金可隨時進場護盤。

隨著美股反彈，加上國安基金助攻，帶動台股大盤重新站回萬點關卡，立委關切國安基金委員會 13 日例會是否會宣布退場、護盤時間點與執行績效？

蘇建榮表示，國安基金委員會 13 日例會結束後將循例公布最新資產負債表，但目前為止是否進場則依規定無法透露，至於是否退場則將尊重委員會的共同決議。

蘇建榮說，國安基金先前取得授權，主要是考量疫情嚴峻，如果市場因此恐慌或出現非理性，導致資金大規模移動並符合進場條件時，就能在第一時間隨時進場護盤，避免市場失序，但目前看來歐美疫情仍相當嚴峻，情勢尚未明朗，但強調，13 日例會將討論市場狀況，再由委員會共同決議。