日盛投顧 2020年7月15號8點20分

◆盤勢分析

1. 美國能源類股領漲，終場四大指數漲幅介於 0.94%~2.13%。科技族群尾盤普遍拉升，指標股 NVIDIA、AMD、APPLE、博通與高通等漲幅超過 1%。

2. 周二台股開盤後震盪走低，盤中一度失守 5 日均線，尾盤電子權值轉強，帶動指數跌幅收斂，終場微跌 2.55 點，報 12，209.01 點，跌幅 0.02%。

3.OTC 指數開低走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌 2.80 點，收在 170.04 點。目前上方壓力在 175 點，下方支撐則為月線 163.8 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股狹幅震盪，收小紅十字線，守穩 5 日均線。

(2)、量能：拉回量縮至 2，038.28 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3)、技術指標：日 KD 指標高檔鈍化、MACD 柱狀體零軸之上走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 34.79 億元；外資 - 47.66 億元、投信 + 7.57 億元、自營 + 5.29 億元。

5. 主機板：市場傳 NVIDIA 已通知顯卡協力廠，建議近期開始針對部分型號漲價，加上廠商 2Q 營收普遍優於預期與旺季到來等利多因素，2337 微星、2376 技嘉、3515 股價走高，收盤平均上漲超過 2%。

6. 生技、防疫：4743 合一、4128 中天漲多之後持續回檔，但美國每日確診人數攀升，激勵週二防疫股 1325 恆大、9919 康那香早盤衝高。

7. 自行車：受惠歐美自行車經銷商庫存回補潮帶動，6 月營收持續攀高，自行車三傑 9914 美利達、9921 巨大、5306 桂盟，早盤再創下歷史新高價。

8. 太陽能：台灣入夏氣溫持續飆高，再創今年單日最大用電高峰，在熱經濟持續發燒之下，太陽能股受到帶動，6443 元晶、3686 達能盤中一度攻上漲停，3576 聯合再生也一度大漲約 9%，週二表現相當突出。

9. 操作建議：國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持高檔震盪，但短多格局未變，類股輪動加速。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

10. 遊戲機、筆電應用需求大台達電 Q3 將強勁成長：2308 台達電總經理暨營運長張訓海昨 (14) 日表示，新冠肺炎疫情帶動防疫口罩、防護衣等設備工業自動化 (IA) 商機大開，IA 業務今年意外地好，預期今年 IA 業務將可回到去年美中貿易戰前水準，本季在遊戲機、筆電及資料中心等應用帶動下，營運將比第 2 季好，全年營運力拚優於去年。

11. 原相 Q2 每股純益上看 2 元：3227 原相上半年合併營收為 34.97 億元，年增 49.7%。其中，第 2 季合併營收為 18.02 億元，季增 6.3%，6 月合併營收為 6.3 億元，不但連四月成長，月增率為 6.6%，也略優於預期，同時是歷史第四高水準。公布 4、5 月合計每股純益為 1.28 元。法人估計公司第 2 季每股純益可望挑戰 2 元以上，第 3 季進入傳統旺季，業績表現有機會更出色。

12. 巨大 6 月 EPS1.48 元歷史新高：9921 巨大今年 6 月合併營收、第二季合併營收、上半年合併營收，均同時創下歷史新高紀錄！巨大上半年合併營收高達 330.10 億元。法人表示，巨大目前訂單已經看到明年度，在訂單滿手、產能滿載下，以及下半年進入自行車傳統出貨旺季加持下，巨大 2020 年整體營收有機會挑戰 700 億元的歷史新高。