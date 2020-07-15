台股開高走低12300點得而復失 小跌6點收12202點

受美股大漲激勵，亞股今 (15) 日普遍走揚，台股也在台積電強勢創高帶動下，一度大漲逾百點，創 30 年新高，不過，隨著陸股急速回檔，加上台指期結算，多空攻防下電子股熄火，指數翻黑，12300 點關卡得而復失，最低跌到 12162 點，高低點差距 158 點，終場下跌 6.16 點或 0.05%，收 12202.85 點，成交值放大至 2385.15 億元。

電子權值股早盤展開攻勢，台積電最高來到 370 元，再創新天價，但午盤過後震盪走跌，終場以 363 元小跌作收；大立光同樣翻黑，下跌 0.1% 收在 4015 元；鴻海力守在平盤之上，小漲 0.3%，收在 86.6 元；廣達、聯電、研華等表現不俗，皆漲逾 1%。

IC 設計族群面臨漲多拉回，指標股聯發科一路在平盤附近震盪，系微、金麗科亮燈跌停，創意、力旺跌逾半根停板，創惟、威盛、致新、新唐、聯陽賣壓也相當沉重。

高價股部分，矽力 - KY、祥碩、信驊股價皆由紅翻黑，午盤後跌勢更擴大，一度挫近半根停板，譜瑞 - KY 股價則逆勢上漲 0.4%。

在資金行情簇擁下，台幣維持升值格局，類股也持續輪動，金融、傳產為今日撐盤要角，其中，電機族群躍盤面焦點，類股指數漲近 3%，亞德客 - KY 大漲逾 7%，大量、士電、上銀、永冠 - KY、力山等個股也有 3-5% 的漲幅。