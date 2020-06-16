〈財政部端午記者會〉台股站穩月線國安基金是否退場 財長：7/15例會討論

台股隨著國內疫情趨緩盤勢緩步向上，站穩 11511.64 點穩守月線，外界關注國安基金是否打算退場，財政部長蘇建榮對此回應，國安基金委員會 7 月 15 日將舉行第 2 季例會，屆時將討論國安基金是否退場。

不受國外疫情嚴峻影響，台股在我國防疫有成、高殖利率等優勢帶動下，吸引資金持續湧入，大盤今 (16) 日在電金產三大族群拉抬下指數大漲 205 點，收在 11511.64 點站穩月線，隨著股市回穩，金管會取消禁空令後，外界關注，國安基金是否將結束護盤任務退場。

蘇建榮今 (16) 日主持財政部端午節記者會，針對媒體提問國安基金退場與否，他表示，國安基金委員會採共識決，換言之，進場退場都要由全體委員共同決定，委員會將在 7 月 15 日舉行第 2 季例會，預估屆時將由委員們共同討論並決議國安基金是否退場。

蘇建榮進一步指出，相較國外疫情反覆，台灣因防疫有成，使得台股成為外資避風港，從近期匯率走勢觀察，先前在大盤指數 8000 多點賣超台股的外資也有陸續回流的趨勢。

蘇建榮表示，目前股市站穩「萬一」行情，國安基金是否退場，本季例會應該會有所評估，而財政部雖是國安基金幕僚單位，但仍無法預言，一切須交由委員會共同決定。

受新冠肺炎疫情衝擊，台股 1 月底隨著全球股市跳水跌跌不休，3 月中旬在股災拖累下一度跌破 9000 點關卡，摜破 10 年線，國安基金 3 月 19 日召開委員會，決議授權國安基金進場護盤。

根據統計，國安基金自 3 月 19 日宣示取得授權後，帶動指數從 8681 點波段低點反彈，指數大漲 2830 點，目前收在 11511 點成功站穩月線。