川普暗示：所有人都在新冠議題上撒謊 阻止我連任

美國新冠疫情近期急遽惡化，單日確診屢創歷史新高，這讓尋求 11 月連任總統的川普矛頭指向美 CDC、公衛權威福奇、媒體和民主黨人。

週一 (13 日) 美國總統川普在推特轉發前美遊戲節目主持人 Chuck Woolery 的指控，稱「所有人都在 (新冠疫情) 撒謊」來阻止川普連任，當中還包括美國疾病管制署 (CDC)。

Chuck Woolery 於推文中寫道：「所有人都在撒謊。CDC、媒體、民主黨、我們公衛醫生 (含福奇)，雖非全部但佔大多數。我們被告知要保持信任。我認為這一切都是為了選舉，為了阻止經濟復甦，我受夠了。」

(圖片： Chuck Woolery 推特)

白宮新聞發言人 Kayleigh McEnany 回應，雖然川普對 CDC 有信心，但總統表達其不滿之處。

川普轉發推文之際，川普政府和美公衛權威福奇關係跌至新冰低。美國公衛權威上週四建議，美國某些州應該像三月疫情首襲一樣，再次考慮全面大封鎖，這挑戰了川普「重啟經濟生活更好」的論點。

川普上週受訪時表示，福奇犯了很多錯誤，他不同意福奇的說法「即美國在應對疫情處於不利處境。」

福奇身陷溫和糾正川普誤導性言論的尷尬境地 (圖片：AFP)

多月來，福奇身陷溫和糾正川普誤導性言論的尷尬境地，而早在今年 4 月，川普就曾轉發了一條要求解雇福奇的推文，一位白宮官員上週六向外媒透露，幾位白宮官員對福奇某些事情上出錯的次數感到擔憂。

但無論如何，川普都無法開除福奇。美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇 (Anthony Fauci) 在國會獲得兩黨支持，而且美國民眾對福奇的防疫支持度為 67%，幾乎是川普民調的三倍。川普正取消福奇在媒體露面的機會，讓他遠離公眾視線。

美國醫學院協會總裁 David Skorton 和首席科學家 Ross McKinney 周一發表聲明聲援福奇，在美國抗擊病毒過程中，福奇一直是一個獨立和直言不諱的真理之聲。

David Skorton 和首席科學家 Ross McKinneyy 稱，我們從重啟地區看到疫情惡化了解到，我們必須用科學和事實防疫，而不是一廂情願或政治手段來引領美國對抗新冠疫情。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,291 萬例，死亡數突破 56.9 萬例。

美國迄今累計確診數超過 330 萬，死亡人數至少 13.5 萬。美國西南部感染率激增，佛州通報 15,299 例新增確診，再度刷下單日確診新高。

世衛 (WHO) 警告，太多國家正朝著錯誤的方向前進，唯一的防疫重點是找到受感染的人，領袖們散發混雜的資訊正在破壞最重要的「信任」。