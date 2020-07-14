美中第一階段協議將告吹？庫德洛：仍在進行中

美中關係正因疫情、香港和新疆議題陷入冰點，兩國貿易談判前景增添許多變數，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一 (13 日) 表示，美中兩國仍在致力履約第一階段協議。

上週五 (10 日) 美國總統川普抨擊中國防疫不力導致新冠病毒蔓延全球，按目前的狀況，他不可能與中國達成第二階段貿易協議，這不是他目前的優先選項，這讓外界開始擔憂美中第一階段協議可能告吹。

(圖片：AFP)

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一受訪時表示，川普總統對中國很不滿意，主因是新冠疫情、香港國安法，以及對中國鎮壓新疆少數民族的行為，但美中兩國仍在致力履約第一階段協議。

庫德洛稱，美中第一階段貿易協定仍持續進行，我認為很重要的一點是，雙方都仍在努力履約。

美中貿易戰打了近兩年，歷經數次磋商後兩國終於在今年 1 月 15 日簽署第一階段貿易協議，對智慧財產權保護、強制技術轉讓等議題採取了初步步驟，同時，中國承諾，將在兩年內購買至少價值 2,000 億美元的美國農品。

川普多次受訪時怒批中國，認為中國沒有盡力阻止新冠疫情傳播。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,291 萬例，死亡數突破 56.9 萬例。

美國迄今累計確診數超過 330 萬，死亡人數至少 13.5 萬。美國西南部感染率激增，佛州通報 15,299 例新增確診，再度刷下單日確診新高。