〈陸股盤後〉中芯將掛牌掀比價效應 創業板指創4年半新高

週一 (22 日) 中國人行公布 6 月份 LPR 不變，A 股市場沒有太大反應。不過，中芯通過上海證交所審核，在路演後即可於科創板掛牌，再加上創業板指開始採用註冊制，帶動創業板指一度勁揚 2%，收盤則創下日 K 七連紅，指數也來到四年半新高。

而在創業板的帶動下，滬深兩市週一 (22 日) 成交金額突破人民幣 8000 億元，創 3 個月新高

盤面上，半導體、證券、貴金屬、電信、航太等類股漲幅較大；煤炭、百貨、鋼鐵、文教休閒、民航機場則呈現回檔。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.08%，收報 2965.27 點；深證成指上漲 0.29%，收報 11702.44 點；創業板指上漲 1.01%，收報 2342.88 點。週一 (22 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 8286 億元，較前一個交易日成長 6%。

北向資金進出方面，週一 (22 日) 北向資金共買超人民幣 21.81 億元，其中，滬股通買超人民幣 12.75 億元，深股通買超人民幣 9.06 億元。

產業消息

創業板改革並試辦註冊制的首批受理企業即將公布，同時漲跌幅限制放寬至 20%，帶動證券類股走勢，光大證券漲停、申萬宏源大漲 6.7%、招商證券大漲 8.1%、中國銀河勁揚 5.8%。

中國海關宣布暫停美國泰森食品註冊號為 P5842 的禽肉進口，因該公司證實近期發生員工感染新冠肺炎。市場預期對本土食品需求將上升，農牧類股應聲大漲，大北農漲停，聖農發展、荃銀高科均飆漲逾 8%，隆平高科大漲 6.6%。

美國運輸部上週五拒絕中國航空公司增加航班的申請，但表示如果北京方面調整政策，將重新作出考慮。此外，數據顯示端午長假今年出遊人次年減四成，機票價格則跌兩成，拖累航空類股走勢，春秋航空下跌 2.4%、華夏航空、中國國航、東方航空均下跌逾 1%。

法人觀點

中信證券表示，未來投資人需要密切關注外在風險的變化，目前全球不確定因素仍未消失，如疫情二波爆發、美中關係等。在投資配置上，新舊基建和科技類股仍是今年主軸。近期建議關注重點可放在半年報業績有機會傳捷報的產業，如醫藥和消費類股，包含免稅、白酒、零售、醫療設備、檢測試劑等。

中國巨豐投顧認為 A 股自 3 月下旬開始反彈，目前成交量能尚未明顯放大，投資人追高意願仍不足，即便創業板多次創下反彈後新高，但上漲的族群也局限在創業板 50 成分股，這顯示在成交量重回兆元等級前，要出現全面性上漲的機會不高。短線來看科技、新能源汽車、國資改革仍是投機首選。