中芯最高募資人民幣530億元 創科創板新高

中芯國際宣布科創板 IPO 認購價格為每股 27.46 人民幣，若計算超額配售選擇權全數行使的情況下，中芯預估在 A 股掛牌將募集人民幣 532.3 億元，這將是科創板史上最大規模 IPO，同時也是 A 股最近 10 年來最大規模 IPO，也較港股折價近 10%。

中芯這次在 A 股掛牌吸引 29 家重量級戰略投資人，合計投資金額達人民幣 242.61 億元，當中包含中國國家集成電路產業投資基金二期 (金額人民幣 35.175 億元)、新加坡政府投資 (金額人民幣 33.165 億元)、阿布達比投資局 (金額人民幣 4 億元) 中國國有資本風險投資基金、中國國有企業結構調整基金等等。

而在中芯公布資料顯示出，以發行價格計算 A 股本益比達 109 倍。相較之下，台積電的本益比約在 21 倍。

中芯在香港掛牌的 H 股週五大漲逾 5% 收在每股 33.25 港元，自 3 月底以來中芯累計已飆漲 172.5%。

資料來源: 新浪財經, 中芯股價日線走勢

隨著中芯離 A 股上市步步逼近，週一 (6 日) 港股開盤立即跳空大漲逾 4%，無懼港股溢價。不過中芯與在美國上市的中概股不同，A 股與 H 股之間股票無法相互轉換，因此不存在套利，兩地區股價高低如果落差大只能當投資作參考。

資料來源: 經濟通

此外，目前 A 股一般投資人利用實體通路認購中芯已約 165 倍，週二 (7 日) 將開放網路申購作業。

前海開源表示，這次回到 A 股掛牌的第一家 A+H 股上市公司是屬半導體產業，這將對中國半導體產業鏈是一個刺激訊號，有助於推動晶片國產化腳步，也有機會為今年半導體類股帶起新一波的漲勢。

同時也有券商指出，中芯受到的關注以及其在港股表現均證明投資人對中芯回歸 A 股後的表現抱有較大的期待